Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Международная федерация хоккея раздала чемпионаты мира: повезло России, Чехии и Швеции

24 мая, 12:43

Стали известны страны, которые проведут чемпионаты мира по хоккею в 2023, 2024 и 2025 годах

В 2025 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Швеции
В 2025 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Швеции. Фото: Reuters

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея в пятницу в Братиславе утвердил страны, которые станут хозяевами чемпионатов мира по хоккею и 2023, 2024 и 2025 годах. Проведение чемпионата мира 2023 года доверили Санкт-Петербургу, чемпионат мира в 2024 году пройдет в Чехии, а в 2025-м – в Швеции. При этом рассматривается вопрос о проведении шведами ЧМ совместно с Данией.

IIHF в сентябре 2018 года на полугодовом конгрессе в Мальте приняла решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге. В 2000 году чемпионат мира уже проходил в Санкт-Петербурге, а в 2016-м матчи мирового первенства принимали Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, что чемпионат мира 2019 года проходит в Словакии. В субботу будут сыграны полуфиналы Россия – Финляндия и Канада – Чехия, а в воскресенье состоится главный поединок. Прогноз букмекеров на полуфиналы чемпионата мира по хоккею: по мнению аналитиков, в финал выйдут команды России и Канады, а трофей достанется "красной машине".


Ранее в четверг сборная Канады обыграла Швейцарию​ в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 со счетом 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету Марка Стоуна, оформившего дубль. Но ранее в составе "кленовых листьев" отличился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени! У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Еще в одном четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команды США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег IIHF, чемпионат мира по хоккею

Вы сейчас просматриваете новость " Международная федерация хоккея раздала чемпионаты мира: повезло России, Чехии и Швеции". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

6 женских ошибок в отношениях

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Сборная Украины избежала наказания от УЕФА

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Одесская обл: школьница получила травму позвоночника на перемене

Досить ховатись від багатства!

Ликвидация склада очков Ray Ban в городе

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Сегодня, 21:03

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы

Вчера, 14:42

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

22 мая, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

Предпрощальный матч Хацкевича и уникальный выход "горняков": все фишки игры "Шахтер" – "Динамо"

22 мая, 09:20

Дончане впервые сыграют в статусе топ-клуба независимости, а для коуча киевлян это классико может стать последним

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

8 фраз, которые бросает мужчина, у которого остыли чувства

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь