Международная федерация хоккея раздала чемпионаты мира: повезло России, Чехии и Швеции

Стали известны страны, которые проведут чемпионаты мира по хоккею в 2023, 2024 и 2025 годах

В 2025 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Швеции. Фото: Reuters

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея в пятницу в Братиславе утвердил страны, которые станут хозяевами чемпионатов мира по хоккею и 2023, 2024 и 2025 годах. Проведение чемпионата мира 2023 года доверили Санкт-Петербургу, чемпионат мира в 2024 году пройдет в Чехии, а в 2025-м – в Швеции. При этом рассматривается вопрос о проведении шведами ЧМ совместно с Данией.

IIHF в сентябре 2018 года на полугодовом конгрессе в Мальте приняла решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге. В 2000 году чемпионат мира уже проходил в Санкт-Петербурге, а в 2016-м матчи мирового первенства принимали Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, что чемпионат мира 2019 года проходит в Словакии. В субботу будут сыграны полуфиналы Россия – Финляндия и Канада – Чехия, а в воскресенье состоится главный поединок. Прогноз букмекеров на полуфиналы чемпионата мира по хоккею: по мнению аналитиков, в финал выйдут команды России и Канады, а трофей достанется "красной машине".

Ранее в четверг сборная Канады обыграла Швейцарию​ в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 со счетом 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету Марка Стоуна, оформившего дубль. Но ранее в составе "кленовых листьев" отличился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени! У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Еще в одном четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команды США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

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