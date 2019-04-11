Мотивационная речь тренера "Коламбуса" после которой его игроки установили историческое достижение

"Коламбус" обыграл "Тампу Бэй", уступая по ходу матча с разницей в три шайбы

Борьба у ворот "Тампы". Фото: AFP

Мотивационная речь тренера "Коламбуса" после которой его игроки установили историческое достижение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee8/796/5caee87963ca6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee8/796/5caee87963ca6.jpg 2019-04-11T10:11:10+03:00 Хоккей "Коламбус" обыграл "Тампу Бэй", уступая по ходу матча с разницей в три шайбы

В первом матче серии первого раунда плей-офф "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.

Ранее подобного достижения добивались "Виннипег" (2018, 7:4 с "Нэшвиллом"), "Филадельфия" (1987, 5:3 с "Эдмонтоном"), "Калгари" (1984, 6:5 с "Эдмонтоном"), "Монреаль" (1971, 7:5 с "Бостоном") и "Торонто" (1936, 4:3 с "Детройтом").

Прим этом только подопечным Джона Тортореллы удалось совершить подобный победный камбэк в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛ.

Кстати, стало известно, что говорил игрокам "Коламбуса" Торторелла в перерыве матча, когда его подопечные уступали со счетом – 0:3.

"Забудьте о всякой технике и обводке, о схемах и тактиках. Все зависит от мышления. Нужно верить в себя. Иногда удивительные вещи случаются. А нам нужно стоять и не делать ни одного шага назад!" – приводит слова Тортореллы Fox Sports Ohio.

После этого обращения хоккеисты "Коламбуса" забросили четыре шайбы подряд.

Ранее мы писали, что сборная Канады определилась с тренером на чемпионат мира по хоккею.

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