Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Мотивационная речь тренера "Коламбуса" после которой его игроки установили историческое достижение

Сегодня, 10:11

"Коламбус" обыграл "Тампу Бэй", уступая по ходу матча с разницей в три шайбы

Борьба у ворот "Тампы"
Борьба у ворот "Тампы". Фото: AFP
Мотивационная речь тренера "Коламбуса" после которой его игроки установили историческое достижение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee8/796/5caee87963ca6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee8/796/5caee87963ca6.jpg Хоккей "Коламбус" обыграл "Тампу Бэй", уступая по ходу матча с разницей в три шайбы

В первом матче серии первого раунда плей-офф "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.

Ранее подобного достижения добивались "Виннипег" (2018, 7:4 с "Нэшвиллом"), "Филадельфия" (1987, 5:3 с "Эдмонтоном"), "Калгари" (1984, 6:5 с "Эдмонтоном"), "Монреаль" (1971, 7:5 с "Бостоном") и "Торонто" (1936, 4:3 с "Детройтом").

Прим этом только подопечным Джона Тортореллы удалось совершить подобный победный камбэк в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛ.

Кстати, стало известно, что говорил игрокам "Коламбуса" Торторелла в перерыве матча, когда его подопечные уступали со счетом – 0:3.

"Забудьте о всякой технике и обводке, о схемах и тактиках. Все зависит от мышления. Нужно верить в себя. Иногда удивительные вещи случаются. А нам нужно стоять и не делать ни одного шага назад!" – приводит слова Тортореллы Fox Sports Ohio.

После этого обращения хоккеисты "Коламбуса" забросили четыре шайбы подряд.

Ранее мы писали, что сборная Канады определилась с тренером на чемпионат мира по хоккею.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег хоккей, НХЛ, Коламбус Блю Джекетс

Вы сейчас просматриваете новость " Мотивационная речь тренера "Коламбуса" после которой его игроки установили историческое достижение". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

СМИ узнали неизвестные детали биографии Марины Порошенко

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

6 способов ускорить обмен веществ для похудения

Топ-5 женских поступков, которые отталкивают мужчину

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

Роберт Кубица не ждет прогресса от Williams в Китае

Как часто можно употреблять яйца - советы экспертов

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл
Загрузка...

"МЮ" – "Барселона": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов – VAR помог засчитать гол гостей

Вчера, 22:00

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко

Вчера, 14:23

Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Эхо операции в Барселоне: Марлос должен вернуться к судному дню Шевы

Вчера, 13:01

Стали известны сроки восстановления лучшего футболиста чемпионата Украины

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

9 апреля, 16:39

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо"

8 апреля, 16:20

Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине