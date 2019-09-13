"Мы строим украинскую хоккейную мечту": В Киеве прошла презентация юношеского чемпионата мира по хоккею

/ Фото: Федерация хоккея Украины

Три месяца осталось уже до третьего хоккейного чемпионата мира в Украине за последние три года. В 2017-м во Дворце спорта Киев принимал взрослый ЧМ в дивизионе ІА, в 2018-м – на той же арене среди 18-летних в Дивизионе 1В, и тогда команда Олега Игнатьева выиграла турнир и повысилась в классе.

И вот накануне в Киеве прошла презентация юношеского чемпионата мира в Дивизионе IB, который примет все тот же Дворец с 12 по 18 декабря. Основой сборной Украины станет прошлогодняя команда U-18 под руководством Игнатьева, которой родные стены помогли взять титул. И уже в ближайшем будущем эти ребята, ряд из которых выступают за границей, в том числе в Северной Америке, рассматриваются, как пополнение национальной дружины. К слову, президент ФХУ Анатолий Брезвин, в разговоре о первой сборной отметил, что рассматривается вариант с натурализацией игроков.

"Приятно, что каждый год проводим какие-то чемпионаты. Желаю успехов нашей молодежи и очень хотелось бы, чтобы наша сборная выступала и на Олимпийских играх", – высказался президент НОК Сергей Бубка.

И глава оргкомитета Георгий Зубко подтвердил, что их главная цель действительно, чтобы Украина была представлена на следующих Олимпиадах.

"Мы планируем делать интересное шоу для болельщиков, рассчитываем на выступления артистов. И, конечно же, мы считаем, что наши парни хорошо подготовлены и ставить для них самые высокие задачи", – добавил Зубков.



Девизом турнира стала фраза: "Мы строим украинскую хоккейную мечту". А центральным элементов логотипа чемпионата стал символ нашей столицы, лист каштана. На презентации символ был заморожен в глыбе льда, как и два варианта джерси сборной. В оргкомитете пообещали, что уже с сегодняшнего дня этот логотип можно будет увидеть на всех улицах Киева.

Талисманом ЧМ на фарт решили оставить прошлогоднего сокола "Стримко", хотя, как отметили специалисты, визуально он больше похож на Беркута.

Вчера же стартовала и продажа билетов. Самый дешевый стоит 80 гривен. Организаторы отметили, что перед прошлыми турнирами в Украине билеты разбирали очень быстро, поэтому посоветовал не затягивать с их приобретением. Всего же год назад матчи сборной Украины посетило больше 25 000 болельщиков. Транслировать турнир будет UA: суспiльне мовлення. И, возможно, не только матчи нашей команды.



Обычно хоккейные чемпионаты мира проходят весной, и только U-20 в декабре, но нападающий сборной Феликс Морозов, который сейчас играет в Канаде, видит в этом плюсы:

"Если турнир под конец сезона, в конце апреля, то многие игроки уже уставшие и изношенные от количества игр в сезоне. Могли накопиться какие-то травмы. А в середине декабря как раз все игроки на пике и готовы показать, считаю, лучшие результаты. Ну и если хорошо выступить, то можно сделать так подарок себе и болельщикам под Новый год", – отметил Феликс.

Помимо спортивных чиновников, выступал юморист Валерий Жидков, известный, как Тамбовский волк. Он оказался любителем хоккея и не просто сторонним наблюдателем:

"Я благодарен тем людям, которые три года назад вытащили меня на лед. Я помню три года назад эти скорости, динамику, но на самом деле я просто стоял в центре площадки и пытался не упасть", – рассказал Валерий.

На память юморист получил именную Джерси сборной Украины. Так же для присутствующих на презентации спел Полиграф Шариков, более известный как Серега, но он о своем хоккейном прошлом не рассказывал.

Как сообщалось ранее, звезду российского хоккея поймали на кокаине. Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов "погорел" на допинг-пробе, взятой во время недавнего чемпионата мира, и на четыре года вылетел из спорта.

Также мы писали, что кубок международного турнира Donbass Open Cup вернулся на Донбасс. В решающем матче соревнований, проходивших на арене "Альтаир" в Дружковке, хоккейный клуб "Донбасс" уверенно переиграл своего главного соперника – команду "Краковия" из Польши 4:1.

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