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На чемпионате мира по хоккею может появиться четвертый дивизион

23 мая, 13:28

Международная федерация собирается изменить структуру соревнований

Структуру чемпионатов мира хотят изменить
Структуру чемпионатов мира хотят изменить. Фото: AFP

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея Хорст Лихтнер заявил, что в организации рассматривают возможность создания четвертого дивизиона среди мужских сборных. Напомним, что сейчас, для попадания в третий дивизион, сборные проходят через квалификационный раунд.

"Чрезвычайный конгресс в пятницу обсудит возможность переименования квалификационного турнира в четвертый дивизион, – заявил Лихтнера. – Это должно упростить работу принимающей стороны по организации турнира. Думаю, что вопрос о переименовании будет решен единогласно".

В этом сезоне сборная Болгарии выиграла третий дивизион, а команда ЮАР заняла последнее место. Также там выступают сборные Турции, Туркменистана, Люксембурга и Тайбэй. Сборная Украины играет в группе В первого дивизиона.

А в эти дни проходит чемпионат мира в топ-дивизионе. Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи: анонс, котировки.

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.


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Тег хоккей, чемпионат мира по хоккею

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СЭ

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