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На молодежном чемпионате мира по хоккею определились четвертьфиналисты

1 января, 12:14

В восьмерку сильнейших попали шесть европейских сборных, а также США и Канада

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Фото iihf.com

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Фото iihf.com

В последний день 2019 года в Чехии завершился групповой этап молодежного чемпионата мира. По его итогам сформировались все пары в плей-офф турнира. В четвертьфинале сыграют:

  • Канада – Словакия
  • Чехия – Швеция
  • Россия – Швейцария
  • США – Финляндия

Все поединки 1/4 финала пройдут 2 января.

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Германия и Казахстан, занявшие последние места в своих группах, проведут серию до двух побед за право остаться в высшем дивизионе мирового первенства.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею завершится 5 января.

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хоккей чемпионат мира по хоккею

Источник: Сегодня|Спорт

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