На молодежном чемпионате мира по хоккею определились четвертьфиналисты

В последний день 2019 года в Чехии завершился групповой этап молодежного чемпионата мира. По его итогам сформировались все пары в плей-офф турнира. В четвертьфинале сыграют:
- Канада – Словакия
- Чехия – Швеция
- Россия – Швейцария
- США – Финляндия
Все поединки 1/4 финала пройдут 2 января.
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Германия и Казахстан, занявшие последние места в своих группах, проведут серию до двух побед за право остаться в высшем дивизионе мирового первенства.
Молодежный чемпионат мира по хоккею завершится 5 января.
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