Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

На официальном сайте чемпионата России "похоронили" нескольких игроков

31 июля, 22:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В информации о некоторых действующих хоккеистах появилась дата смерти

Неприятный казус случился с официальным сайтом Континентальной хоккейной лиги, которая является Открытым чемпионатом России. В информационных визитках (профилях) некоторых вполне живых хоккеистов появились даты их смерти. А ранее белорусский хоккеист послал в нокдаун российского великана.

Реклама

У всех пострадавших датой перехода в мир иной значилось 1 января 2001 года. Чуть позже на сайте исправили ляпы, после чего лига выступила с официальным заявлением-оправданием:

"В межсезонье продолжаются работы по модернизации сайта КХЛ. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru, из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация. В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объеме".

Напомним, российский хоккейный чемпионат из-за коронавируса остановили едва ли не самым последним – в конце марта. Сейчас клубы собираются готовиться к новому сезону, но на днях только в "Авангарде" зафиксировали 10 случаев заражения новым вирусом.

Ранее мы писали, что еще один российский хоккеист наказан за употребление кокаина.

Смотрите, как украинские хоккеисты тренировались на карантине:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть хоккей чемпионат России КХЛ хоккеист похоронили
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли с украинскими корнями
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли с украинскими корнямиХоккей
Большой хоккей возвращается в Украину: возможно, с болельщиками
Большой хоккей возвращается в Украину: возможно, с болельщикамиХоккей
Шведский хоккеист победил агрессивный рак и получил контракт с клубом НХЛ
Шведский хоккеист победил агрессивный рак и получил контракт с клубом НХЛХоккей
"Сокол" возвращается! Киевский клуб примет участие в УХЛ молодежным составомХоккей
На официальном сайте чемпионата России
На официальном сайте чемпионата России "похоронили" нескольких игроковХоккей
Чемпион Украины вернулся на лед: стал известен состав
Чемпион Украины вернулся на лед: стал известен состав "Донбасса" на новый сезонХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять