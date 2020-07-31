На официальном сайте чемпионата России "похоронили" нескольких игроков

Неприятный казус случился с официальным сайтом Континентальной хоккейной лиги, которая является Открытым чемпионатом России. В информационных визитках (профилях) некоторых вполне живых хоккеистов появились даты их смерти. А ранее белорусский хоккеист послал в нокдаун российского великана.

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У всех пострадавших датой перехода в мир иной значилось 1 января 2001 года. Чуть позже на сайте исправили ляпы, после чего лига выступила с официальным заявлением-оправданием:

"В межсезонье продолжаются работы по модернизации сайта КХЛ. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru, из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация. В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объеме".

Напомним, российский хоккейный чемпионат из-за коронавируса остановили едва ли не самым последним – в конце марта. Сейчас клубы собираются готовиться к новому сезону, но на днях только в "Авангарде" зафиксировали 10 случаев заражения новым вирусом.

Ранее мы писали, что еще один российский хоккеист наказан за употребление кокаина.

Смотрите, как украинские хоккеисты тренировались на карантине:

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