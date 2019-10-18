На пути "Донбасса" сербская "Звезда": в Броварах стартует Континентальный кубок

"Донбасс" начинает борьбу за Континентальный Кубок

Сегодня в Броварах стартует второй раунд Континентального кубка IIHF, который завершится в воскресенье. В матче-открытии сыграют румынская "Корона" и латвийский "Мого", а вечером на лед выйдут чемпион Украины "Донбасс" и лучший клуб Сербии "Црвена Звезда". Фаворитом нашей пары букмекеры считают украинцев, на их победу коэффициент 1,22, а на то, что удача улыбнется сербам – 7. Победитель квартета, который играет в Броварах, выйдет в третий раунд Кубка, где встретится с польской "Краковией", белорусским "Неманом" и "Бейбарысом" из Казахстана.

Донецкий клуб в третий раз в истории стал хозяином еврокубкового турнира, а в общем эта еврокампания уже седьмая для "Донбасса". Дончане выигрывали Континентальный кубок в 2013-м, а в прошлом году сошли с дистанции как раз после второго раунда, пропустив дальше латвийский "Курбадс".

Расписание матчей



18 октября, пятница

16:00. "Корона" – "Мого"

19:30. "Донбасс" – "Црвена Звезда"



19 октября, суббота

14:30. "Мого" – "Црвена Звезда"

18:30. "Донбасс" – "Корона"



20 октября, воскресенье

14:30. "Црвена Звезда" – "Корона"

18:30. "Мого" – "Донбасс"

Реклама

Смотрите также, как Чемпионат Украины по хоккею сезона 2019-20 годов стартовал в Дружковке.

Ранее мы писали, как в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Даллас Старз" и "Коламбус Блю Джэкетс" забросили феноменальную шайбу, которую уже окрестили главным претендентом на звание шайба сезона в НХЛ. Автором шедевра стал 23-летний нападающий "Коламбуса" Сонни Милано.

Он получил шайбу в центре площадки, красиво обыграл соперника, помчался к воротам, а затем неожиданно убрал шайбу немного назад и пробил себе между ног. Вратарь "Далласа" даже не среагировал на бросок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама