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На встречу чемпионов мира по хоккею в небо подняли истребители

28 мая, 13:40

Хоккеистам сборной Финляндии устроили торжественный прием в Хельсинки

Чемпионский парад в Хельсинки
Чемпионский парад в Хельсинки. Фото: AFP

Самолет с хоккеистами и тренерским штабом сборной Финляндии вернулся домой с чемпионата мира в сопровождении истребителей финских военно-воздушных сил. Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счетом - 3:1.

После торжественной встречи в аэропорту финские хоккеисты устроили чемпионский парад в Хельсинки.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоеван в 1995 году, второй – в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также – под руководством Юкки Ялонена. 

Как сообщалось ранее, после завершения мирового первенства по хоккею была названа символическая сборная турнира. В нее попал всего один чемпион мира – Микко Лехтонен. В свою очередь, шведский нападающий Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром ЧМ, набрав 18 очков (5 шайб + 13 результативных передач).

Также мы писали, что финский форвард Каапо Какко за 13 месяцев выиграл три золотые медали чемпионатов мира. Хоккеист становился чемпионом мира с юношеской, молодежной и взрослой сборными Финляндии.

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Тег хоккей, чемпионат мира по хоккею, сборная Финляндии по хоккею

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