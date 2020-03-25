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Национальный продукт: второй российский хоккеист наказан за употребление кокаина

25 марта, 19:49

Александр Трикиша

Спортсмен принимал запрещенный препарат в несоревновательный период

Защитник российского хоккейного клуба "Адмирала" Кирилл Дьяков получил дисквалификацию за употребление кокаина, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. 26-летний хоккеист сдал положительный допинг тест 2 ноября 2019 года после матча КХЛ со "Спартаком".

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В организме Дьякова был найден бензоилэкгонин (основной метаболит кокаина). Всемирное антидопинговое агентство внесло это вещество в список запрещенных в 2019 году.

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9 декабря 2019-го игрока поставили в известность относительно положительной допинг-пробы и временно дисквалифицировали. 16-го декабря "Адмирал" расторг контракт с хоккеистом.

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Со слов игрока в IIHF установили, что запрещенное вещество использовалось им во внесоревновательный период, и это не было связанно с улучшением спортивных показателей, поэтому нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным.

С учетом незначительного нарушения и признания игрока, было решено дисквалифицировать его на 15 месяцев. Дьяков отказался от апелляции и принял отстранение от хоккея до 2 февраля 2021 года.

Напомним, что ранее IIHF дисквалифицировала на четыре года за употребление кокаина российского форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова.

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Источник: Livesport.ru

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