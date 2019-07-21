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Нападающий "Сент-Луиса" поел равиоли из Кубка Стэнли

21 июля, 18:41

Патрик Марун вместе с семьей покушал из главного хоккейного трофея

"Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли
"Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Фото: AFP

Форвард "Сент-Луиса" Патрик Марун нашел свое применение завоеванному по итогам прошлого сезона Кубку Стэнли. Хоккеист наполнил трофей жареными равиоли, после чего съел их из Кубка вместе со своей семьей. "Сент-Луис" в 2019 году выиграли первый Кубок Стэнли впервые в своей истории после вступления в лигу в 1967 году.

Ранее мы сообщали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.

Напомним, что игрок "Сент-Луиса" позавтракал хлопьями из Кубка Стэнли. Таким образом отметился 22-летний канадский защитник Винс Данн – да-да, он отведал хлопья с молоком прямо из престижного хоккейного трофея, добытого его командой.

"Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.


Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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Тег НХЛ, хоккеист, Кубок Стэнли, Сент-Луис Блюз

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