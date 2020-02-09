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Напоследок порадовали: сборная Украины по хоккею завершила Олимпийскую квалификацию сухой победой

9 февраля, 11:32

Подопечные Сергея Витера обыграли команду Нидерландов в Казахстане

Украина обыграла Нидерланды

Украина обыграла Нидерланды / Фото: iihf.com

Украинская хоккейная сборная завершила отборочный турнир Олимпийских игр 2022 года. В последнем, третьем, матче в Нур-Султане наши парни расправились с командой Нидерландов со счетом 3:0. Напомним, позавчера украинцы проиграли полякам в олимпийской квалификации.

Сегодня соперник у коллектива тренера сборной и "Донбасса" Сергея Витера был явно ниже уровнем предыдущих. К слову, на старте турнира сборная Украины была разгромлена Казахстаном. "Сине-желтые" забросили одну шайбу в первом периоде, а еще две – во втором. Голами отличились Дмитрий Нименко, Никита Буценко и Иван Савченко. В третьей 20-минутке команды обошлись без заброшенных шайб.

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При этом хоккеисты Нидерландов значительно превзошли украинцев в бросках по воротам: 31 – 19. Однако голкиперу сборной Украины Артуру Оганджаняну удалось отстоять свои владения в неприкосновенности и отпраздновать "шат-аут".

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Олимпийские игры хоккей сборная Украины по хоккею Сергей Витер

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