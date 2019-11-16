"Наступил очень тяжелый период в жизни": вратаря сборной Чехии по хоккею упекли в психушку

Чешский вратарь Патрик Бартошак приостановил карьеру и лег на лечение в психиатрическую больницу. Он был основным вратарем национальной команды на последнем чемпионате мира.
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У хоккеиста возникли психологические проблемы на фоне жизненных проблем. Помимо этого спортсмен начал злоупотреблять алкоголем. Ранее он расторг договор с клубом "Тршинец".
"Хочу сообщить, что у меня возникли личные проблемы, из-за которых мне пришлось приостановить спортивную карьеру. Наступил очень тяжелый период в жизни, я хотел бы извиниться перед всеми. Твердо верю, что решу все проблемы и в скором времени вернусь в хоккей", – сказал хоккеист.
Отметим, что голкипер сборной Чехии на днях получил выгодное предложение от клуба КХЛ, но предпочел лечение.
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