"Наступил очень тяжелый период в жизни": вратаря сборной Чехии по хоккею упекли в психушку

Патрик Бартошак рассказал, что скоро вернется в большой спорт

Патрик Бартошак / Фото: Instagram

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Чешский вратарь Патрик Бартошак приостановил карьеру и лег на лечение в психиатрическую больницу. Он был основным вратарем национальной команды на последнем чемпионате мира.

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У хоккеиста возникли психологические проблемы на фоне жизненных проблем. Помимо этого спортсмен начал злоупотреблять алкоголем. Ранее он расторг договор с клубом "Тршинец".

"Хочу сообщить, что у меня возникли личные проблемы, из-за которых мне пришлось приостановить спортивную карьеру. Наступил очень тяжелый период в жизни, я хотел бы извиниться перед всеми. Твердо верю, что решу все проблемы и в скором времени вернусь в хоккей", – сказал хоккеист.

Отметим, что голкипер сборной Чехии на днях получил выгодное предложение от клуба КХЛ, но предпочел лечение.

Как мы писали ранее, популяризации хоккея в Украине способствует сексапильная телеведущая – жгучая шатенка Марина Машкина, которая в своем Instagram радует болельщиков яркими фотографиями.

Марина Машкина – ведущая передачи про хоккеистов

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