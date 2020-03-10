Названа самая красивая шайба месяца в чемпионате Украины: видео уникального удара слета

Перед стартом плей-офф в УХЛ определили лучших хоккеистов по итогам февраля

Украинская хоккейная лига назвала лучших игроков чемпионата по итогам февраля. Лучшим голкипером стал Алексей Трифонов из "Донбасса". В 5 матчах вратарь отбил 93,9% бросков, заработав коэффициент надежности 1.80. Все матчи дончан стали победными для голкипера, который сделал 139 сэйвов и провел одну встречу "на ноль".

Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал Сергей Дорофеев из "Днепра". В 6 матчах он набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности +10. Две шайбы Дорофеева были заброшены в большинстве, а гол в ворота "Кременчука" стал победным для "щук".

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Лучшим нападающим февраля стал игрок "Кременчука" Дмитрий Орлов, набравший 18 (12+6) очков в 8 играх при показателе полезности +14. Форвард набирал результативные баллы в 7 матчах из 8, оформив хет-трик и покер в ворота МХК "Динамо". Две шайбы Орлова были для "горожан" победными.

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Автором лучшей шайбы месяца стал нападающий "Кременчука" Кирилл Бондаренко. Форвард подставил клюшку под бросок Владислава Грицких, после чего шайба подлетела вверх – и, поймав ее в воздухе, Бондаренко отправил игровой снаряд в сетку ворот.

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