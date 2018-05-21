Названа символическая сборная ЧМ-2018 по хоккею

В Дании завершился чемпионат мира по хоккею. Второй раз подряд трофей выиграла сборная Швеции. В финальном поединке шведы по буллитам обыграли команду Швейцарии. Третье место заняла команда США, выигравшая у Канады.

После завершения турнира была названа символическая сборная чемпионата мира. Ее определяют журналисты, которые освещают мировое первенство.

Символическая сборная ЧМ-2018:

вратарь – Андерс Нильссон (Швеция);

защитники – Оливер Экман-Ларссон, Адам Ларссон (оба – Швеция);

форварды – Рикард Ракелл (Швеция), Себастьян Ахо (Финляндия), Патрик Кейн (США).

Кроме того, капитан сборной США Патрик Кейн был признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею. Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. В 10 матчах на турнире Патрик забросил 8 шайб и сделал 12 результативных передач. Второе место в списке бомбардиров занял финский форвард Себастьян Ахо, набравший 18 очков (9+9).

А вот лучшим снайпером чемпионата мира стал уже Ахо, который забросил девять шайб в восьми матчах.