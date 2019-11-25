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Не ловите шайбу ртом: хоккеисту "Флориды" выбили девять зубов

25 ноября, 17:12

Мужественный спортсмен покинул лед, но вернулся уже к следующему матчу своей команды в НХЛ

Кейт Яндл теперь играет в защитной маске

Кейт Яндл теперь играет в защитной маске

Неприятный инцидент произошел в матче Национальной хоккейной лиги. Защитник "Флориды Пантерс" Кейт Яндл в игре регулярного чемпионата с "Каролиной Харрикейнз" "словил" лицом шайбу, которую соперник просто пробрасывал в чужую зону. В результате парень лишился девяти зубов, сообщает sport.tut.by со ссылкой на News Yahoo.

Недавно мы писали, как голкипера "Рейнджерс" грубо завалили в воротах, но арбитры засчитали спорную шайбу.

Эпизод с Янгом случился в первом периоде поединка с "Каролиной". Сразу после инцидента Яндл отправился в раздевалку. Но, несмотря на серьезный удар, в третьем периоде защитник вернулся на лед! Смотрите, как шайба попала Кейту в лицо.

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На следующее утро после матча с "Каролиной" Яндлу сделали операцию на зубах. Она прошла успешно, в итоге 33-летний защитник смог продолжить выступление без каких-либо ограничений по здоровью. Правда, на льду он появился в специальной маске.

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Кейт принял участие в следующем матче своей команды с "Баффало Сэйбрз". Он стал для Яндла уже 821-м подряд в НХЛ, что является самой длинной серией для действующих хоккеистов. К сожалению для него, обе встречи "Флорида" проиграла (2:4 и 2:5), хотя идет пятой в Восточной конференции.

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