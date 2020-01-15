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Не по щучьему веленью: хоккейный триллер лидеров чемпионата завершился только в овертайме

15 января, 22:17

"Кременчуг" оторвался от «Днепра» на 15 очков и еще больше закрепился на первом месте УХЛ

"Кременчуг" - "Днепр"

"Кременчуг" - "Днепр" / Фото: УХЛ

Матч первой и второй команды чемпионата Украины по хоккею – "Кременчуга" и "Днепра" – завершился победой лидера УХЛ со счетом 3:2. При этом никто из соперников не собирался уступать и судьба поединка решалась уже в овертайме. Ранее мы писали, что шедевральный гол украинского хоккеиста показали с необычного ракурса.

Зрители в Кременчуге не увидели шайб в первом периоде, но зато уже на 14-й секунде второго периода игрок "щук" Денис Василенков самостоятельно прошел двоих соперников и отправив шайбу в пустой угол ворот. Ответили хозяева только через 14 минут, когда Дмитрий Орлов создал классный момент у ворот Александра Хомутова и сам восстановил паритет. В третьем периоде уже хозяева вышли вперед стараниями Егора Серанова, а затем игру в овертайм перевел Дмитрий Чернышенко.

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В дополнительное время судьба Фортуна улыбнулась "Кременчугу" – коллектив Александра Савицкого смог удачно воспользоваться удалением Александра Матерухин и вырвать у херсонцев пятую победу в сезоне – решающий гол на счету Егора Серанова. После этой победы "горожане" с 71 баллом оторвались от "Днепра" на 15 очков и еще больше закрепились на первой строчке в таблице.

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"Кременчуг" – "Днепр" – 3: 2 ОТ
(0: 0, 1: 1, 1: 1, 1: 0)
Шайбы:0:1 Василенков (Белоусов), 20:14; 1:1 Орлов (Александров), 34:00; 2:1 Серанов (Бондарук, Киселев), 42:38; 2:2 Чернышенко (Матерухин, – больш.), 51:52; 3:2 Серанов (Киселев), 62:32.

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хоккеисты Кременчуг УХЛ Украинская хоккейная лига ХК Днепр

Источник: УХЛ

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