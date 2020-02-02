Невероятная драка вратарей в НХЛ: голкиперы устроили эпический бой с нокаутом

Канадское дерби в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Эдмонтон Ойлерз" и "Калгари Флэймз" (8:3) отметилось серией из двух эффектных драк, в одной из которых сошлись голкиперы команд. "Вау! Это невероятно!" – отреагировали на второй бой телекомментаторы.

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С чего все началось. В концовке второго периода при счете 6:3 в пользу "Эдмонтона" форвард "нефтяников" Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота в тот момент, когда она уже была зафиксирована голкипером "огоньков" Кэмом Тальбо. Канадскому голкиперу "Флэймз" не понравились действия Ганье, и он решил сам разобраться с обидчиком.

Судьям удалось погасить этот конфликт, но в этот момент разгорелись страсти уже между другими хоккеистами. Сначала в потасовке сошлись форвард "Калгари" Мэттью Ткачук и защитник "Ойлерз" Этан Бир, а затем подрались и непосредственно голкиперы команд.

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Вратарь "Калгари" Кэм Тальбо выяснил отношения с голкипером "Эдмонтона" Майком Смитом. Боксеры на коньках быстро сбросили на лед свою амуницию – клюшки, ловушки, "блины" и шлемы, и перешли к рукопашному бою. Кэм Тальбо решил пробить своему визави правой по почкам, на что тот ответил серией прямых попаданий в голову, и в итоге "нефтяник" Майк Смит "нокаутировал" Кэма Тальбо, уложив его на лед.

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Оба вратаря получили удаления до конца матча, который завершился со счетом 8:3 в пользу "Эдмонтона". При этом голкипер "Калгари" был наказан пятью различными штрафами. Тальбо выписали два малых штрафа за грубость, еще один малый штраф за оставление вратарской зоны, большой штраф за драку и дисциплинарный штраф до конца матча (21 минута штрафа суммарно). В свою очередь, Смит получил две минуты за оставление вратарской зоны, пять минут за драку и дисциплинарный штраф до конца матча (17 минут штрафного времени суммарно).

Клубный обозреватель "Калгари Флэймз" Райан Пайк прокомментировал удаление до конца матча голкипера "огоньков" Кэма Тальбо с юмором. "Возможно, это первый случай в истории НХЛ, когда голкипер завершил матч, набрав больше штрафного времени, чем сделал сейвов. У Тальбо 21 минута штрафного времени и 19 отраженных бросков", – отметил Пайк у себя в Twitter.

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