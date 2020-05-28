НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата: Овечкин стал лучшим бомбардиром в девятый раз

Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится уже в плей-офф

Национальная хоккейная лига назвала обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2019/2020. Напомним, ранее было решено не возобновлять регулярный чемпионат НХЛ, а продолжить сезон с этапа плей-офф. В связи с завершением регулярки были розданы призы лучшим игрокам первой половины сезона.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выиграл "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с чешским форвардом "Бостон Брюинз" Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

Приз лучшему хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате ("Арт Росс Трофи") достался форварду "Эдмонтон Ойлерз" немцу Леону Драйзайтлю, набравшему 110 (43+67) баллов.

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Награду лучшему голкиперу "Уильям Дженнингс Трофи" выиграли вратари "Бостон Брюинз" финн Туукка Раск и словак Ярослав Галак.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса хоккеистам запретят драться на льду. Инфекционисты подготовили список ограничений для Национальной хоккейной лиги в условиях пандемии.

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