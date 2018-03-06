Нокаут и сотрясение мозга: "Кременчук" с боями вышел в полуфинал УХЛ

В чемпионате Украинской хоккейной лиги состоялись ответные матчи 1/4 финала. Наиболее жаркой вышла встреча броварских "Волков" с хоккейным клубом "Кременчук".

В ответном матче "Волки" были настолько настроены на сенсацию, что временами эмоции били через край. Фактически решив судьбу выхода в полуфинал, хоккеисты из "Кременчука" также не стеснялись в проявлении своих эмоций. Итогом этого стали драки хоккеистов. К слову, здесь, в отличии от самого матча, лучше себя проявили "Волки".



В первой драке нападающий "Волков" Алексей Черемнов уверенно перебоксировал молодого форварда гостей Глеба Кривошапкина, у которого диагностировали подозрение на сотрясение мозга.





А во втором кулачном поединке защитник "Волков" Демид Лучников отправил в нокаут форварда "Кременчука" Антона Рубана.





Сам матч завершился победой гостей 5:3 (10:4 – по сумме двух матчей). В полуфинальной серии "Кременчук" встретится с "Белым Барсом".



В другом противостоянии МХК "Динамо" победило "Галицких Львов" 4:3 (6:5 – по сумме двух встреч) и вышло в полуфинал, где будет соперничать с "Донбассом".

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А еще чемпионат открыл много новых имен. Глеб Кривошапкин, Владислав Гурко, Дмитрий Халин, Алексей Сиротенко, Александр Фирсов и многие другие дебютировали на взрослом уровне с места в карьер, быстро завоевав ведущие места в составе своих команд: рейтинг лучших молодых хоккеистов Украины.