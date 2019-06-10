Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче

"Бостон" обыграл "Сент-Луис" и сравнял счет в серии

"Бостон" перевел финальную серию на свою площадку. Фото: AFP

"Сент-Луис Блюз" у себя дома потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в шестом матче финала Кубка Стэнли. Встреча состоялась в Сент-Луисе и завершилась со счетом – 5:1 в пользу гостей.

Таким образом, счет в серии стал ничейным - 3-3. Обладатель Кубка Стэнли сезона-2018/19 определится по итогам 7-го матча, который пройдет на льду "Бостона". Начало – 13 июня в 03:00 по киевскому времени.

"Сент-Луис" – "Бостон" – 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Голы: Маршан (Пастрняк, Крюг), 08:40 – 0:1; Карло (Дебраск), 42:31 – 0:2; Кульман (Крейчи), 50:15 – 0:3; О’Райлли (Пьетранджело, Перрон), 52:01 – 1:3; Пастрняк (Маршан, Курали), 54:06 – 1:4; Хара, 57:41 – 1:5.

Как сообщалось ранее, были подведены итоги года в украинском хоккее. Лучшим вратарем УХЛ был признан Олег Петров из "Днепра", лучшим защитником – главный бородач украинского хоккея Всеволод Толстушко из "Кременчука", нападающим – Виталий Лялька из "Донбасса".

Также мы писали, что финский журналист съел газету, в которой прочил своей сборной провал на победном чемпионате мира. Филип Саксен предрекал команде Суоми четвертьфинал, а она взяла "золото" турнира, одолев в финале Канаду.

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