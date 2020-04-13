"Одна маска – семь долларов": белорусский хоккеист в шоке от "русских" цен в США во время пандемии

Владимир Денисов, проживающий со своей семьей во Флориде, высказался относительно карантина за океаном

Известный белорусский хоккеист Владимир Денисов, который последний год живет с семьей во Флориде, рассказал о карантинных мерах, связанных с распространением коронавируса в США. Ранее об ужасах COVID-19 за океаном высказался другой хоккеист Евгений Малкин, заявив: "Трупы складывают друг на друга".

"Перемещения во Флориде не запрещены. Но ходить особо некуда: открыты только магазины и аптеки, – говорит белорусский хоккеист Владимир Денисов. – Хотя людям старше 65 лет рекомендовано ограничить перемещения. Что посоветовал бы я? Меньше слушать СМИ, не паниковать и больше заботиться о близких. Я маски и перчатки не ношу. Руки мою и обрабатываю антисептиком. Масок здесь практически нигде нет. Но увидел их в русском магазине. Пять масок стоит 35 долларов!"

Хоккеист Владимир Денисов / Фото: Getty Images

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