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Одни из последних в мире: Украинская хоккейная лига остановила свой сезон до сентября

17 марта, 17:42

Вадим Авдасев

Чемпионат страны по хоккею остановили во вторник после постановления Кабмина

Чемпионат Украины по хоккею едва ли не самым последним в нашей стране приостановил свою деятельность. Объявление об окончании сезона появилось на официальном сайте Украинской хоккейной лиги сегодня в 16:55. Читайте, как Киев остался без чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Дирекция УХЛ провела совещание с клубами и приняла решение остановить розыгрыш чемпионата, учитывая меры Кабинета Министров Украины в связи с эпидемией коронавируса. В сезоне 2019/2020 успели провести регулярный сезон и обе четвертьфинальные дуэли. В сериях до двух побед херсонский "Днепр" разбил харьковское "Динамо", а "Белый барс" с трудом взял верх над "Ледяными волками". Сначала соперники обменялись гостевыми победами со счетом 4:2, а в решающем поединке в Белой Церкви хозяева победили в овертайме – 5:4.

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Читайте, как два хоккейных клуба отказались от дальнейшего участия в чемпионате России.

Ранее места в полуфинале себе забронировали "Кременчуг" и "Донбасс", занявшие первые две строчки в "регулярке". Дальнейшие встречи решили отложить уже на начало следующего сезона – на сентябрь 2020 года. А следующий сезон, 2020/2021, начнется 1 октября 2020 года.

Смотрите, как порой в чемпионате Украины по хоккею эмоции берут верх и вспыхивают драки

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