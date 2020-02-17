Одним ударом завалил 104-килограммового задиру: эпическая драка в матче "Уток"

Джош Мэнсон эффективно вступился за своего партнера по команде

Драка в матче «Ванкувер Кэнакс» - «Анахайм Дакс» / Фото: Reuters

В самой концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Ванкувером Кэнакс" и "Анахаймом Дакс" состоялась зрелищная потасовка между игроками. Ранее мы сообщали про невероятную драку вратарей в НХЛ: голкиперы устроили эпический бой с нокаутом.

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Все началось с грубого силового приема нападающего "Уток" Макса Джонса против лидера "Кэнакс" Элиаса Петтерссона. За своего молодого партнера по команде решил заступиться гигант-защитник Тайлер Майерс, который сначала толкнул Джонса, а затем еще и пободал оказавшегося у него на пути Якоба Сильфверберга. Однако 104-килограммовый защитник не учел, что на льду был его коллега по амплуа и мастер хоккейных битв Джош Мэнсон, который на скорости повалил Майерса на лед с одного удара – хороший хук справа.

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Ранее хоккеисты "Днепра" и "Ледяных Волков" устроили массовую драку в Украинской хоккейной лиге. В конце поединка произошла потасовка, в которой принял участие и играющий президент "Ледяных Волков" вратарь Андрей Хапков. Суммарно за эту драку игроки команд получили 64 минуты штрафа.

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