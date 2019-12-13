Одолженная фраза Кличко и параллели с прошлым: как Украина начала чемпионат мира по хоккею

На домашнем турнире наша молодежка не справилась со сборной Венгрии

Украина - Венгрия / Фото: Федерация хоккея Украины

Молодежная сборная Украины неудачно стартовала на домашнем чемпионате мира в Киеве в Дивизионе ІВ. В столичном Дворце спорта наши ребята уступили в четыре шайбы команде Венгрии – 1:5. Ранее мы писали, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве.Отметим, что подстегнуть хоккеистов на открытии решил мэр Киева Виталий Кличко – легендарный боксер позаимствовал фразу великого ринг-анонсера Майкла Баффера: "Let's get ready to rumble!".

Фан-сектор Дворца спорта / Фото: Федерация хоккея Украины

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Первый период, казалось бы, не предвещал "сине-желтым" беды – команды действовали осторожно и ровно, и лишь за 41 секунду до перерыва венгры пробили вратаря Украины – 0:1. Едва возобновилась встреча, как Дениса Архипенко восстановил равновесие – 1:1, но радость была недолгой... Через 38 секунд оборона команды Олега Игнатьева позволила сборной Венгрии организовать выход один на один с Артуром Оганджаняном, который завершился пропущенной шайбой, а до сирены в украинских воротах побывало еще две шайбы. Вместо того, чтобы отыграться, в третьем периоде "сине-желтые" пропустили еще раз.

В пятницу на турнире перерыв, который, хочется верить, поможет нашей команде, которая на юниорском чемпионате мира-2018 в Дивизионе IB в Киеве тоже проиграла на старте домашнего турнира японцам, но смогла в итоге выиграть чемпионат. Напомним, что те 18-летние ребята несколько окрепли и стали костяком нынешней сборной Украины.

Украина – Венгрия – 1:5

Шайбы: 0:1 – Коватс (Хорват), 19:19. 1:1 – Архипенко (Даниленко), 22:05. 1:2 – Немет (Ретфалви), 22:43. 1:3 – Вертеш (Дезси), 32:08. 1:4 – Амбрус, 33:57. 1:5 – Дезси (Петер, Вертеш), 55:13.

Ранее мы сообщали, что в Киеве прошла презентация юношеского чемпионата мира по хоккею.

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