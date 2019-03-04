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Охотники на "Волков" и 15-секундные "Барсы": как стартовал плей-офф в УХЛ

Сегодня, 12:06

Плей-офф чемпионата Украины по хоккею начался с хет-трика защитника и дежурного "сухаря" Кучера

Начали! "Ледяные Волки" — "Днепр": символическое вбрасывание от гендиректора УХЛ Сергея Варламова. uhl.ua
Начали! "Ледяные Волки" — "Днепр": символическое вбрасывание от гендиректора УХЛ Сергея Варламова. uhl.ua.
Охотники на "Волков" и 15-секундные "Барсы": как стартовал плей-офф в УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf7/d64/5c7cf7d6430c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf7/d64/5c7cf7d6430c1.jpg Хоккей Плей-офф чемпионата Украины по хоккею начался с хет-трика защитника и дежурного "сухаря" Кучера

В выходные стартовал плей-офф чемпионата УХЛ-2018/19. В первых матчах 1/4 финала обошлось без сенсаций. В субботу херсонский "Днепр" (3-я команда регулярки) разгромил в Киеве главного аутсайдера Лиги "Ледяных Волков" (6-е место) — 7:1. Лавры героя встречи достались защитнику "щук" Дмитрию Пугачеву. Он и по итогам регулярки с 8 заброшенными шайбами стал самым результативным игроком обороны в команде, а тут отметился сразу хет-триком. Теперь выяснение отношений продолжится в Херсоне 5-го и, если потребуется, 6 марта (на этой стадии турнира команды играют до двух побед). Нападающий "Днепра" Иван Дунаев: "Через эти матчи мы готовимся к полуфиналу — тренируем выход из зоны, игру в большинстве, наигрываем новые сочетания в пятерках. По поводу пропущенной шайбы — наверное, где-то потеряли концентрацию. Пропущенные шайбы приходят из-за мелких ошибок".

Вторая четвертьфинальная серия началась вчера в Харькове, где "Белый Барс" (4-е место в регулярке) одолел местное "Динамо" (5-е) — 2:0. При этом обе шайбы в игре были забиты в середине второго периода с интервалом всего в 15 секунд. Отметим также, что голкипер "барсов" Кирилл Кучер, оформивший первый шатаут текущего плей-офф, сохранил ворота "сухими" уже в третьем подряд поединке против динамовцев. Соперники встретятся в Белой Церкви 6-го, а при необходимости — 7 марта. "Серия еще не завершена, так что в следующих матчах будем биться до конца и показывать на все 100% свои возможности", — уже пообещал голкипер харьковчан Тимур Мамедов.

"Донбасс" и "Кременчуг", как две лучшие команды регулярного сезона, автоматически попали в полуфинал плей-офф. Серии этой стадии пройдут до четырех побед одной из команд (в прошлом сезоне играли до трех). В финальной серии плей-офф команды также сыграют до четырех побед одного из клубов. Чемпион-2019 должен определиться не позднее 15 апреля.  

Символическая сборная регулярного сезона. Версия "Сегодня"

  1. Появление Петрова в "Днепре" было личной инициативой Дмитрия Пидгурского, успешно работавшего с вратарем в "Кременчуге". В Херсоне голкипер заиграл еще ярче.
  2. Переход Тарана в "Белый Барс" многих удивил. Но от этого союза выиграл и клуб, укрепивший оборону, и сам игрок, вернувшийся в сборную.
  3. За какую бы команду ни выступал Толстушко, он делает это на одинаково высоком уровне, уже несколько лет оставаясь ведущим защитником украинского хоккея.
  4. MVP прошлогоднего плей-офф и игрок с самой нестандартной техникой в ЧУ снова на виду: по итогам регулярного сезона Лялька — лучший бомбардир среди украинцев.
  5. Лучший ассистент регулярки Зайцев мог оказаться в "Днепре", но выбрал "Кременчуг", чтобы играть вместе с давним приятелем Киселевым.
  6. Победитель бомбардирской гонки регулярного сезона. А атакующая связка Киселев — Зайцев по праву считается сильнейшим легионерским дуэтом нашего чемпионата.

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Тег чемпионат Украины по хоккею, УХЛ

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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