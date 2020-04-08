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Онлайн-батл "Без клюшек": смотрите битву хоккеистов в необычном формате

8 апреля, 16:52

Алексей Андрейцев

Челлендж состоится 8 апреля между Русланом Ромащенко и Владимиром Чердаком

На прошлой неделе стартовал пилотный выпуск онлайн-баттла "Без клюшек", в котором Украинская хоккейная лига доказала, что весело время можно проводить, даже не вставая с дивана. Отметим, что в рамках баттла Никита Коваленко уступил сопернику из донецкого клуба. Напомним, что после первого "баттла" были последствия: хоккеисту на карантине пришлось съесть целый лимон за 40 секунд.

В среду, 8 апреля, в 17:00 Украинская хоккейная лига проведет второй онлайн-баттл "Без клюшек" в Youtube. Участниками программы станут игроки "Днепра" и "Кременчука" Руслан Ромащенко и Владимир Чердак, а проводить баттл будет ведущий Иван Унку.

В ходе баттла хоккеисты не только определят сильнейшего вне ледовой площадки, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы.

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Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире с 17:00 8 апреля.

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Смотрите, как на карантине тренируется украинская синхронистка Елизавета Яхно. Вместе с ней упражнения делает огромный белый попугай:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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карантин хоккеисты УХЛ Украинская хоккейная лига Владимир Чердак

Источник: Сегодня|Спорт

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