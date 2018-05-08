Онлайн матча Австрия – Словакия на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 17:05

Прямая трансляция матча третьего тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании


Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между Австрией и Словакией. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе А, вместе с австрийцами и словаками, выступают команды выступают команды Беларуси, Швейцарии, Чехии, России, Швеции и Франции.

В параллельном матче в группе В встретятся Латвия и Южная Корея. Онлайн Латвия – Корея доступен на нашем сайте.

Ранее мы писали, что тренер сборной Беларуси уволился после трех поражений на чемпионате мира. Дэйв Льюис покинул пост тренера сборной Беларуси после поражений от Франции (2:6), Швеции (0:5) и России (0:6) со словами: "Нас не пустят в страну".

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 8 мая:

  • 17:15 Австрия – Словакия
  • 17:15 Корея – Латвия
  • 21:15 Чехия – Швейцария
  • 21:15 Финляндия – Норвегия
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Источник:

Сегодня|Спорт

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