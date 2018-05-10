Онлайн матча Чехия – Россия на чемпионате мира по хоккею

В четверг на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Чехии и России. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В первых трех турах сборная России громила своих соперников, а вот у чехов ни одной чистой победы – две в овертайме и поражение.

Букмекеры считают российскую команду фаворитом поединка, котировки на победу в основное время – 1,53, на ничью – 4,75, на победу Чехии – 5,00. Коэффициент на победу России в матче – 1,30, на победу Чехии – 3,40.

Параллельно проходит поединок группа В: смотреть Норвегия – Канада можно на нашем сайте.



Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая: