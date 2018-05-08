Онлайн матча Чехия – Швейцария на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция матча третьего тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании
Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Чехии и Швейцарии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.
Также в группе А, вместе с чехами и швейцарцами, выступают команды Франции, Австрии, Швеции, Словакии, России и Беларуси. Сборная Чехии в двух стартовых турах одержала победу в овертайме и проиграла, а швейцарцы дважды победили своих соперников.
Параллельно проходит поединок группа В: смотреть онлайн Финляндия – Норвегия можно на нашем сайте.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.
Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 8 мая:
- Австрия – Словакия – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
- Корея – Латвия – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
- Чехия – Швейцария –
- Финляндия – Норвегия –
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