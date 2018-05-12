Онлайн матча Дания – Южная Корея на хоккейном ЧМ-2018

В субботу, 12 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы B между сборными Дании и Южной Кореи. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании, Латвии, Германии, Норвегии и Южной Кореи.

После пяти туров у хозяев турнира датчан 8 очков, а у Южной Кореи – ни одного. Корейцы практически гарантировали себе вылет из элитного дивизиона.

В параллельном матче в группе А встречаются команды Беларуси и Австрии в "битве за выживание". Смотреть онлайн Беларусь – Австрия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в субботу, 12 мая:

Словакия – Швеция – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) ОТ

Латвия – Германия – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Австрия – Беларусь – 17:15

Дания – Корея – 17:15

Россия – Швейцария – 21:15

Канада – Финляндия – 21:15

Также в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой Ломаченко – Линарес. На нашем сайте доступен текстовый онлайн поединка украинского боксера за титул в третьей весовой категории.