Онлайн матча Финляндия – Норвегия на чемпионате мира по хоккею

Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Финляндии и Норвегии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с финнами и норвежцами, выступают команды США, Канады, Дании, Германии, Латвии и Южной Кореи. В двух стартовых матчах Финляндия одержала уверенные победы с общим счетом 16:2, а Норвегия один матч проиграла и один выиграла.

Параллельно с этим матчем проходит поединок группы А: смотреть онлайн Чехия – Швейцария можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду групп

Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 8 мая: