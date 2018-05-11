Онлайн матча Франция – Австрия на чемпионате мира по хоккею

В пятницу на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Франции и Австрии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Обе команды находятся внизу турнирной таблицы и еще не гарантировали себе прописку в высшем дивизионе чемпионата мира.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Франции – 2,10, ничья – 4,20, победа Австрии – 2,90. На итог матча: Франция – 1,67, Австрия – 2,15.

Параллельно проходит поединок группа В: смотреть Дания – Норвегия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая: