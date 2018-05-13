Онлайн матча Франция – Чехия на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Франции и Чехии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Чехи пока не гарантировали себе попадание в плей-офф, да и французы сохраняют математические шансы.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Франции – 13,00, ничья – 10,00, победа Чехии – 1,12. На итог матча: Франция – 8,25, Чехия – 1,05.

Параллельно проходит поединок группа В: смотреть Норвегия – США можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 13 мая: