Онлайн матча Германия – Корея на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 17:13

Прямая трансляция матча четвертого тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В среду на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Германии и Южной Кореи. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с немцами и корейцами, выступают команды США, Канады, Дании, Финляндии, Латвии и Норвегии. В стартовых турах сборная Германии потерпела три поражения, как и Южная Корея, которая, к тому же, забила всего одну шайбу.

Параллельно с этим матчем проходит поединок группы А: смотреть онлайн Беларусь – Швейцария можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в среду, 9 мая:

  • Швейцария – Беларусь – 17:15
  • Германия – Корея – 17:15
  • Швеция – Австрия – 21:15
  • Финляндия – Дания – 21:15
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Сегодня|Спорт

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