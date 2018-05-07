Онлайн матча Канада – Дания на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 21:22

Прямая трансляция матча третьего тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В понедельник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между канадцами и хозяевами турнира. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с американцами и датчанами, выступают команды Латвии, США, Южной Кореи, Германии, Финляндии и Норвегии. Канадцы стартовали на ЧМ с побед над сборными США и Южной Кореи, а датчане обыграли немцев и проиграли сборной США.

Параллельно с этим матчем проходит поединок группы А: смотреть онлайн Швеция – Франция можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 7 мая:

  • 17:15 Беларусь – Россия – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
  • 17:15 США – Германия – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
  • 21:15 Швеция – Франция
  • 21:15 Канада – Дания
трансляция, чемпионат мира по хоккею

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Источник:

Сегодня|Спорт

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