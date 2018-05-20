Онлайн матча Канада – США за "бронзу" чемпионата мира по хоккею

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, определятся все медалисты. Вначале "бронзу" разыграют американские и канадские хоккеисты. Матч Канада – США начнется в 16:45 по киевскому времени и будет показан онлайн на нашем сайте.

В полуфинале американские хоккеисты с разгромным счетом 0:6 уступили действующим чемпионам мира шведам. В свою очередь, канадцы сенсационно проиграли сборной Швейцарии со счетом 2:3. Финальный матч Швеция – Швейцария пройдет позже в воскресенье и начнется в 21:45, его также можно будет смотреть на нашем сайте.

Коэффициент букмекеров на исход сегодняшнего матча в основное время: победа сборной Канады – 2.00, ничья – 4.95, победа команды США – 2.95. На итог матча с учетом овертайма и буллитов: Канада – 1,60, Швейцария – 2,30.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 20 мая: