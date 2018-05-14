Онлайн матча Корея – Норвегия на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Южной Кореи и Норвегии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании, Латвии, Германии, Норвегии и Южной Кореи.

Букмекеры считают Норвегию фаворитом матча: коэффициент на победу скандинавов – 1.18, на ничью – 7.75, на победу Кореи – 12.00.

В параллельном матче встретятся команды группы А Россия и Словакия. Смотреть онлайн Россия – Словакия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 14 мая:

Россия – Словакия – 17:15

Корея – Норвегия – 17:15

Чехия – Австрия – 21:15

Канада – Латвия – 21:15