Онлайн матча Латвия – Финляндия на хоккейном чемпионате мира

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Латвии и Финляндии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с латвийцами и финнами, выступают команды США, Канады, Южной Кореи, Дании, Германии и Норвегии. В первом туре Латвия в овертайме додала Норвегию, а финны разгромили сборную Южной Кореи со счетом 8:1.

Параллельно с этим матчем проходит поединок группы А: смотреть онлайн Словакия – Швейцария можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 6 мая: