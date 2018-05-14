Онлайн матча Латвия – Канада на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция матча седьмого тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании
В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Южной Кореи и Норвегии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.
В группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании, Латвии, Германии, Норвегии и Южной Кореи.
Букмекеры считают Канады явным фаворитом матча: коэффициент на победу североамериканской сборной – всего 1.02, на ничью – 25, на победу Латвии – 35.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы
Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 14 мая:
- Россия – Словакия – 17:15
- Корея – Норвегия – 17:15
- Чехия – Австрия – 21:15
- Канада – Латвия – 21:15
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