Онлайн матча Норвегия – Канада на чемпионате мира по хоккею

В четверг на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Норвегии и Канады. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В первых трех турах сборная Канады набрала семь очков, а норвежцы разжились лишь на три.

Букмекеры считают канадскую команду фаворитом поединка, котировки на победу в основное время – 1,01, на ничью – 18,50, на победу Норвегии – 34,00.

Параллельно проходит поединок группа А: смотреть Чехия – Россия можно на нашем сайте.



Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая: