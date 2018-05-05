Онлайн матча Норвегия – Латвия на чемпионате мира по хоккею

5 Мая 2018, 13:10

Прямая трансляция матча группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В субботу на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Норвегии и Латвии. Начало матча – в 13:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте. Также в группе В, вместе с норвежцами и латвийцами, выступают команды Канады, Финляндии, Латвии, США, Норвегии и Южной Кореи, Германии и Дании.

Вчера состоялись два стартовых матча группы: США по буллитам обыграла Канаду, а Дания оказалась сильнее немцев, но победитель определился только в серии буллитов.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Финал и матч за третье место чемпионата мира пройдут 20 мая.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в пятницу, 5 мая:

Швейцария – Австрия – 3:2

Норвегия – Латвия – 2:3

Финляндия – Южная Корея – 8:1

Франция – Беларусь – 6:2 

21:15 Чехия – Словакия
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Источник:

Сегодня|Спорт

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