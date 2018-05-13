Онлайн матча Норвегия – США на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье, 13 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы B между сборными Норвегией и США. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании, Латвии, Германии, Норвегии и Южной Кореи.

В параллельном матче сыграют представители группы А Франция и Чехия. Смотреть онлайн Франция – Чехия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 13 мая: