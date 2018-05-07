Онлайн матча Россия – Беларусь на чемпионате мира по хоккею

В понедельник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными России и Беларуси. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе А, вместе с Россией и Беларусью, выступают команды Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, Швеции и Франции. Олимпийские чемпионы 2018 года россияне стартовали на ЧМ очень мощно, одержав в двух матчах две победы с одинаковым счетом 7:0.

Параллельно проходит поединок группа В США – Германия.



Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 7 мая: