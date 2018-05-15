Онлайн матча Россия – Швеция на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция матча заключительного тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании
Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными России и Швеции. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.
В группе А выступают команды Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции, Австрии, Беларуси.
Перед последним туром команды разделяет одно очко. Победитель матча возглавит группу А и получит в соперники вторую команду группы В.
В параллельном матче сыграют команды из группы В Латвия и Дания. Смотреть онлайн Латвия – Дания можно на нашем сайте.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.
Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 15 мая:
- Швейцария – Франция – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
- Финляндия – США – 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)
- Беларусь – Словакия – 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)
- Канада – Германия – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
- Россия – Швеция – 21:15
- Латвия – Дания – 21:15
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