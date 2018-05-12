Онлайн матча Россия – Швейцария на чемпионате мира по хоккею

В субботу, 12 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными России и Швейцарии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе А выступают команды Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции, Австрии, Беларуси.

После четырех туров в активе России три победы и одно поражение в овертайме (10 очков), а у швейцарцев две победы в основное время, одна победа в овертайме и одно поражение в овертайме (9 очков).

В параллельном матче группы В встречаются сборные Канады и Финляндии. Смотреть онлайн Канада – Финляндия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в субботу, 12 мая: