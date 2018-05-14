Онлайн матча Россия – Словакия на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 16:50

Прямая трансляция матча четвертого тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В понедельник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными России и Словакии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе А выступают команды Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции, Австрии, Беларуси.

Букмекеры считают Россию фаворитом матча: коэффициент на победу россиян – 1.22, на ничью – 7.50, на победу Словакии – 9.75.

В параллельном матче встретятся команды группы В Южная Корея и Норвегия. Смотреть онлайн Корея – Норвегия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 14 мая:

Россия – Словакия – 17:15

Корея – Норвегия – 17:15

Чехия – Австрия – 21:15

Канада – Латвия – 21:15
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Сегодня|Спорт

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