Онлайн матча Швеция – Чехия на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 16:55

Прямая трансляция матча группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Швеции и Чехии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе А, вместе с Чехией и Швецией, выступают команды Беларуси, Австрии, Словакии, России, Швейцарии и Франции. В первом туре действующие чемпионы мира шведы разгромили Беларусь со счетом 5:0, а Чехия в овертайме дожала Словакию – 3:2.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Финал и матч за третье место чемпионата мира пройдут 20 мая.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 6 мая:

  • 13:15 Австрия – Россия
  • 13:15 Корея – Канада
  • 17:15 Швеция – Чехия
  • 17:15 Германия – Норвегия
  • 21:15 Словакия – Швейцария
  • 21:15 Латвия – Финляндия
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Источник:

Сегодня|Спорт

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