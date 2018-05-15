Онлайн матча Швейцария – Франция на чемпионате мира по хоккею

Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоятся матчи последнего тура группового раунда. В группе А встретятся между собой сборные Швейцарии и Франции. Начало матча – в 13:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Французы сохраняют шансы пробиться в плей-офф. Им нужна обязательная победа в основное время.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Швейцарии – 1.22, ничья – 7.50, победа Франции – 9.00. На итог матча: Швейцария – 1,12, Франция – 6,00.

Параллельно проходит поединок группы В: смотреть Финляндия – США можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 15 мая: