Онлайн матча Швейцария – Швеция на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Швейцарии и Швеции. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Шведы борются за первое место в группе, а вот швейцарцы сражаются со словаками за место в плей-офф.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Швейцарии – 5.25, ничья – 5.25, победа Швеции – 1.48. На итог матча: Швейцария – 3,60, Швеция – 1,28.

Параллельно проходит поединок группы В: смотреть Германия – Финляндия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 13 мая: