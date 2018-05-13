Онлайн матча Швейцария – Швеция на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция матча четвертого тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании
В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Швейцарии и Швеции. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.
Шведы борются за первое место в группе, а вот швейцарцы сражаются со словаками за место в плей-офф.
Коэффициент букмекеров в основное время: победа Швейцарии – 5.25, ничья – 5.25, победа Швеции – 1.48. На итог матча: Швейцария – 3,60, Швеция – 1,28.
Параллельно проходит поединок группы В: смотреть Германия – Финляндия можно на нашем сайте.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы
Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 13 мая:
- Франция – Чехия – 0:6
- Норвегия – США – 3:9
- Швейцария – Швеция – 21:15
- Германия – Финляндия – 21:15
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