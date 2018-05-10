Онлайн матча Словакия – Франция на чемпионате мира по хоккею

В четверг на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Словакии и Франции. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе А, вместе со словаками и французами, выступают команды Австрии, Швейцарии, Беларуси, Швеции, России и Чехии. В первых трех турах сборные Словакии и Франции одержали по одной победе при двух поражениях.

Параллельно проходит поединок группа В: смотреть матч Латвия – США можно на нашем сайте.



Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая:

Словакия – Франция – 17:15

США – Латвия – 17:15

Чехия – Россия – 21:15

Норвегия – Канада – 21:15

.